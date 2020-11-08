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Dizi

Zümrüdüanka 18. bölüm izle! Zümrüdüanka 18. son bölüm full izle

Zümrüdüanka 18. bölüm izleyenleriyle buluştu. FOX TV'de yayınlanan Zümrüdüanka 18. bölümde Serhat ve Azimet, Abbas'tan intikam almaya gidiyor. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren yılmaz, Selim Bayraktar ve Ayten Uncuoğlu'nun yer aldığı dizi her Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Zümrüdüanka 18. bölümü izleyemeyenler için son bölüm linki haberimizde yer alıyor. Zümrüdüanka 18. son bölüm full izle

08 Kasım 2020 Pazar  10:25 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 10:25
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Zümrüdüanka 18. bölüm full izle! Zümrüdüanka 18. bölümü ile Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Zümrüanka dizisinin 18. bölümde; Abbas vurulur. Zümrüt ve Serhat’ın evlenme kararı, Azimet’in sonunu düşünmeden hareket etmesine sebep olur. Zümrüdüanka 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zümrüdüanka 18. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

ZÜMRÜDÜANKA 18. BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 18. BÖLÜM ÖZETİ

Serhat ve Zümrüt, herkese ve her şeye rağmen sonunda evlenirler. Bunca badireden sonra, sadece mutlu olmak için birbirlerine söz verirler. Ancak Abbas’ın, Meliha üzerinden kurduğu plan da hızlanmıştır.

Zümrüt ve Serhat’ın evlenme kararı, Azimet’in sonunu düşünmeden hareket etmesine sebep olur. Serhat ve Azimet, kopma noktasına gelirler.

Serhat ve Azimet, kopma noktasına gelirler. Serhat ve Zümrüt, herkese ve her şeye rağmen sonunda evlenirler. Bunca badireden sonra, sadece mutlu olmak için birbirlerine söz verirler. Ancak Abbas’ın, Meliha üzerinden kurduğu plan da hızlanmıştır.

Suhandan, Hamit’in oğluna kendini kabul ettiremez. Suhandan bunun üzüntüsünü yaşarken, onu daha kötü günlerin beklediğinden habersizdir.

Meliha, çok tehlikeli bir durumun içine düşer. Bunu herkesten saklamaya çalışsa da Zümrüt ve Serhat, Meliha’nın başına geleni öğrenirler. Serhat, Abbas’ı bulup, hesap sormak için her yerde onu arar. Abbas da Serhat’tan kaçarken, çok yanlış birine sığınır. Serhat, adaleti sağlamaya çalışırken, yine en yakınları tarafından sınanacaktır.

Meliha, içine düştüğü durumdan kurtulabilecek midir? Zümrüt ve Serhat, mutlu olmak için daha ne kadar bedel ödeyecektir?

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