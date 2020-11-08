08 Kasım 2020 Pazar 11:25 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 11:25

Gönül Dağı 3. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Gönül Dağı 3. bölümde; Dilek'in nişanlı olduğunu öğrenmiş olan Taner oldukça mutsuzdur. Fakat bilmediği bir şey vardır. Dilek nişanı atıp, Serdar'dan ayrılacaktır. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 3. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

GÖNÜL DAĞI 3. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)





GÖNÜL DAĞI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Dilek’in nişanlı olduğunu öğrenen Taner, artık masalın bittiğini düşünmektedir. Kendisini tamamen uçağa vermiştir. Ondaki bu keyifsizliği gören Muammer, Taner’i evlendirmeye karar verir. Bunu duyan Hüseyin de amcalık vazifesini yerine getirip Taner’i evlendirmek için harekete geçer. İki kardeş her konuda olduğu gibi bu konuda da karşı karşıya gelmiştir. Üstelik her ikisi de gözüne Dilek’i kestirmiştir…

Dilek ise kasabaya ansızın çıkıp gelen Serdar’la yüzleşir. Dilek nişan yüzüğünü atmıştır ve bu ilişki çoktan bitmiştir. Serdar’ın derhal İstanbul’a geri dönmesini söyler. Ancak Serdar pes etmeye pek niyetli değildir. Dilek’in Taner’le mağarada mahsur kalmasını içine sindirememiş ve Taner’i araştırmaya başlamıştır.

Tüm bunlardan habersiz olan Taner ise Dilek’in nişanlı olduğunu düşünüp kendisini işine vermiştir. Öte yandan başındaki dertlerle de uğraşmaktadır. Selami, yüklü miktarda tazminat davası açmıştır. Taner ve amcaoğulları tazminattan kurtulabilmeleri için Selami ile Keriman’ın arasını düzeltmek zorundadır. Ancak Keriman’ın tek bir şartı vardır…

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi dizi severleri heyecanlandırdı. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yapımda Berk Atan Taner karakterine, Gülsim Ali İlhan ise Dilek karakterine hayat veriyor.

TRT1'in Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Yazar Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizide tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hayatı konu alınıyor.

Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner'dir. Çocukluk aşkı Dilek'in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner'in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan'la birlikte 'Altmış altı' adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner'e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı'ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?

Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı'nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner'in karşısına çıkacaktır.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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