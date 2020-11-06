Alev Alev 1. bölüm yayınlandı! Alev Alev 1. bölüm izle!

06 Kasım 2020 Cuma 00:30 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 00:30

Show Tv'nin yeni dizisi Alev Alev, izleyici ile buluştu. Kadınların hayatta kalma mücadelesini konu alan dizi, 3 ayrı kadının hayatlarını ve kadın olmanın zorluklarını anlatıyor. Özellikle Demet Evgar'ın başarılı oyunculuğunun ön plana çıktığı dizi, izleyenleri derinden etkiledi. Peki Alev Alev 1. bölümde neler oldu? İşte dizinin konusu, oyuncuları ve Alev Alev 1. bölüm izleme linki.

ALEV ALEV 1. BÖLÜM İZLE

Alev Alev dizisinde yaşadığı acıları ve gördüğü şiddeti anlatmaya çalışan Demet Evgar’ın canlandırdığı Cemre’nin isyanı ve adalet arayışı izleyenleri etkiledi. Demet Evgar, yine oyunculuğunu en iyi şekilde gösteriyor.

ALEV ALEV DİZİ KONUSU

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Alev Alev dizisinde birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatları anlatılacak. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. Dizi bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay gibi isimler Alev Alev'in oyuncu kadrosunda yer alacak. Dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenecek. Senaryo ise Burcu Görgün Toptaş tarafından ele alınacak.