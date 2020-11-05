05 Kasım 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:30

Sen Çal Kapımı 17. bölümü ile FOX TV ekranlarında yerini aldı. Sen Çal Kapımı 17. bölüme Serkan'ın Eda'ya söyledikleri damga vurdu. Eda hamile olduğunu Serkan'a söylemek istemese de Serkan, Eda’nın hamile olduğunu anlar. Ama Eda’nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 17. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

Sen Çal Kapımı 17. yeni bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 17. bölümde Eda, Serkan'a hamile olduğunu söyleyecek midir?

SEN ÇAL KAPIMI 17. BÖLÜM İZLE

Efe, Türkiye’nin en önemli ailelerinden birini holdinge müşteri olarak getirerek Serkan’ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan’la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce, evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı’yla arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda’yla paylaşınca, işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlı bir maceraya atılırlar.

Bu arada Serkan, Eda’nın hamile olduğuna emindir. Ama Eda’nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda’ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olamamak Serkan’ı mahveder.

Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan’a olan hislerine engel olamaz.

Efe’nin oynadığı oyunda Eda’nın alacağı tavır ise Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan, Eda’yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan’ın yakın ve ilgili davranışları, Eda’nın dikkatini çeker. Serkan’ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler. Serkan'ın onun üzerine titremesi Eda'nın kafasında soru işaretlerine neden olur. Serkan'ın kendisinden ayrılmasının başka bir nedeni olduğunu anlar ve öğrenmeye çalışır. Serkan ise tepkisiz kalarak durumun üstünü örtmeyi amaçlamaktadır.

Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda’nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda’nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.

Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan’ın Eda’ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.