05 Kasım 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:30

Kuruluş Osman 32. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 32. bölümde; Moğollar Geyhatu önderliğinde obanın etrafını çevreler. Bamsı Beyrek Geyhatu'nun karşısına dikilir. Tam Bamsı'nın boğazına hançer dayanmışken Osman obaya girer. Osman'ı karşılarında gören düşmanları ne yapacağını şaşırır. Kuruluş Osman 32. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve son bölüm özeti...

Kuruluş Osman 32. bölümde Göktuğ zindandan kaçar. Bunun üzerine anlaşmayı bozan Nikola ve Flatyos, Gündüz Bey'e bir saldırı düzenler. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 32. bölüm.

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜM İZLE

"Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız!"

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?

Kuruluş Osman 32. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 33.bölüm fragmanı ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN 33. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman'ın 11 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanıınarak adından söz ettiren ve ulusal çapta hatrı sayılı başarılar kaydeden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları saat 20:00'da yayınlanacak.

Kuruluş Osman son bölümde Ertuğrul Bey'in aldığı karar neticesinde Savcı Bey'i vazifelendirdiğini öğrenen Osman büyük bir yıkıma uğrarken her ne olursa olsun davasından asla dönmemeye de yeminlidir.

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. Öte yandan Savcı tuzağa düşüyor!

Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozmaya gayret eder.

Uzunca bir zaman dilimi geçip gittikten sonra Bamsı'nın kötü hatıraları kenara bırakarak tekrardan obaya dönüş yapması heyecan kat sayısını arşa çıkardı. Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri değiştirecektir.

Boş durmayıp buldukları her fırsatı değerlendiren Flatyos & Nikola, tuzaklarına bir yenisini daha ekleyip anlaşma maddesinde yer alan kısasa kıssas'ı çıkarları doğrultusunda kullanarak zindana attıkları Göktuğ'u zor bir duruma düşürdüler. Kuruluş Osman 31.son bölümde; Ertuğrul bey ise obayı düşman ateşinden uzakta tutarak barışı, huzuru ve güvenliği tesis edebilmek üzere harekete geçip Dündar'ı Nikola'yla anlaşma gerçekleştirmekle vazifelendirse de hiç hesapta olmayan olaylar ortalığı bir hayli karıştırdı.

Öte yandan maruz kaldığı saldırı girişiminde canına kıyılan oğlunun şehitlik mertebesine erişmesi üzerine hüzne boğularak inzivaya çekilen Bamsi'nin tekrardan obaya gelip varlığıyla halkı şereflendirir.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman her çarşamba saat 20.00'da Atv ekranlarında yayınlanıyor.