05 Kasım 2020 Perşembe 00:26 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:26

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm (2. sezon) bu akşam Tv8'de izleyicisiyle buluştu. Son bölümün adından 2. sezon 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Son Zeynep'in boşanma sürecinde patronu ile bir araya gelmesi Mehdi'yi çılgına çevirir. Boşanma günü geldiğinde Zeynep kararlıyken Mehdi vereceği cevapla herkesi şaşırtacaktır. Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm izleyemeyenler için son bölüm linki haberimizde yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. BÖLÜM İZLE

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğduğun Ev Kaderindir son Bölümde Zeynep, Mehdi'den boşanıyor. Üzerine kapıyı kilitleyen Mehdi'nin değişmeyeceğini anlayan Zeynep, sonunda bu evliliği bitirme kararı alıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 17. son bölümünde; Mehdi ile Zeynep boşanma kararı alıyor. Zeynep, Mehdi'nin yerli yersiz çıkışlarına, kıskançlıklarına dayanamıyor. Mehdi'nin iş yerine gelirken haber vermesini istiyor ve "Sınırlarımız olsun Mehdi... Biz evliyken de sınırların aşılmasından hoşlanmıyordum." diyor.

Dizinin son bölümünde Zeynep, boşanma ve evden ayrılma kararı veriyor. Mehdi'ye tepki gösteriyor “Sabah yaptığın şey belki yanağımda patlamadı ama benim için tokattı o Mehdi. Ben buna izin vermeyeceğim!” diyor. Mehdi ise "Sen bana haksızlık ediyorsun." şeklinde cevap veriyor, hatalarını kabul etmiyor.

Mehdi, değişiyor mu? Zeynep'e karşı aşırı korumacı ve kıskanç davranmaya başlayan Mehdi, öfkesine hakim olamıyor. İkili arasında ipler iyice geriliyor. Zeynep'in patronunun onu evine bırakması üzerine Mehdi çılgına dönüyor. Zeynep de "Ben bu evde sana biat ettiğim için değil, sana aşık olduğum için kalıyorum!" diyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir