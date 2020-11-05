05 Kasım 2020 Perşembe 16:26 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:26

Benim Adım Melek 38. bölüm izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Benim Adım Melek 38. bölümde; Alpay'ın ev aldığını öğrenen Funda ona nasıl tepki verecek? Melek, Mahmut ve Mithat birbirlerinden güç almaya çalışır. Abisi ve kardeşi Melek için iyi olan neyse onu yapmaya hazırdır. Benim Adım Melek 38. bölümü izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 38. BÖLÜM İZLE





BENİM ADIM MELEK 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadriye, Seyit Ali’nin Melek ve çocuklarının üzerine tapu vereceğinden şüphelenir. Bu şüpheler Kadriye’yi hangi durumla karşı karşıya bırakacaktır?

Alpay’ın ev aldığını öğrenen Funda ona nasıl tepki verecek? Melek, Mahmut ve Mithat birbirlerinden güç almaya çalışır. Abisi ve kardeşi Melek için iyi olan neyse onu yapmaya hazırdır. Aslı Kerem’e parayı geri vermek istese de Funda ona karşı çıkar.

Ömer Antep’e döndüğünde giderken verdiği sözün arkasında durmaya kararlıdır. Zümrüt ise Defne’yle Ömer’in ilişkisinin bir an önce bitmesini istemektedir. Defne, Şirhanların tepkileri sebebiyle isteme işine dair kararsızlıklar yaşar.

BENİM ADIM MELEK 39. BÖLÜM FRAGMANI





BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.