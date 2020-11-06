Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm (tek parça)

06 Kasım 2020 Cuma 00:51 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 00:51

Bir Zamanlar Çukurova 71.bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 71. bölümde Hünkar'ın ölümü herkesi yasa boğar. Demir, sinir içinde hesap sormaya eve gider, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi alıp kahrolur. Hayatı boyunca oğlunun mutluluğu için herşeyi yapan Hünkar'ın ölümü sonrası Demir bir çocuk gibi mahzun olacaktır. Peki Bir Zamanlar Çukurova 71. bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm izleme linki.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. BÖLÜM İZLE

"Yaman Hanım yok, bundan sonrası yok..."

Bir Zamanlar Çukurova 71.bölümde Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.

GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!

Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa'yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir.

BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!

Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!

Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.

ÇUKUROVA'DA HERKES BİRAZ YETİM KALDI!

Bir Zamanlar Çukurova 71.bölümde Acı haber, Demir'i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, 'annelik duygusunda' buluşup birleştiği 'annesi'ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir.

FEKELİ'NİN VE HAMİNNE'NİN GÖZYAŞLARINA YÜREK DAYANMAZ

Haminne'nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli'nin acısı sanki herkesin acısını da bir kat daha arttırır! Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova'ya yayılır. Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar'ın kaderini değiştiren katilin peşine düşecektir!

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a, Adnan'ın babası olduğunu söyledi! Yılmaz şimdi Züleyha'nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha'yı ve oğlunu alıp gidecek mi? Züleyha, Yılmaz'ı durdurmak için ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20:00’de ATV’de.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 72. BÖLÜM FRAGMANI