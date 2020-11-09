09 Kasım 2020 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:51

Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölümüyle Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümüne Melikşah'ın 'Asi başların cezası kılıç ile kesilir' sözü damga vurdu. Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölümde; Yorgos ile dövüştükten sonra yaralanıp diz çökmemek için ölmeyi tercih eden Sencer uçurumdan aşağı düşer ve ölümle pençeleşir. Melikşah'ın bulup yanına getirdiği Sencer kendine geldiğinde ise babasını sayıklar. Öte yandan Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, kendisine ihanet eden herkesi kılıçtan geçirecektir. Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm izlemek isteyenler için son bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜM İZLE!



Batınilerin kirli yüzünü ortaya çıkaran eden Sencer, Melikşah’a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram’ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos’un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?

Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken’in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah’ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?

Elçin’in asıl niyetini ifşa edip Melikşah’tan takdir bekleyen Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Bu sırada Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?

Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer’in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah’a açıklayacak mıdır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

Oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun , Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj ve Osman Sonant gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi saat 20:00'da TRT1 kanalında yayınlanacak.

UYANIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüme Ahmed Sencer'in Yorgos tarafından hançerlenerek uçurumdan aşağı atılması damga vurdu. Öte yandan Gözünü kin ve intikam bürüyen Andreas, Melikşah'ın askerlerini etkisiz hale getirmesiyle beraber gittikçe hırslanarak ölümcül planını aktif hale getirdi.

Yorgos'un Ahmed Sencer'i hançerleyip "Öl o vakit" dediği sahne son bölüme damga vurdu.