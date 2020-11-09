09 Kasım 2020 Pazartesi 12:24 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 12:24

Maria ile Mustafa 10. bölüm izleyenleri heyecan dolu bir bölüm karşıladı. Maria ile Mustafa son bölümüne kapının önüne konan Gonca’nın hiç ummadığı kötü bir sürprizkle karşılaşması damga vurdu. Öte yandan Galip’in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır? İşte Maria ile Mustafa 10. bölüm izleme linki. Maria ile Mustafa 10. bölüm full izle!

MARİA İLE MUSTAFA 10. BÖLÜM İZLE

Maria ile Mustafa 10. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Maria ile Mustafa 11. yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA 10. BÖLÜMDE NE OLDU?

Maria, Mustafa'yı hastaneye yetiştirmeyi başarır. Herkes Mustafa'nın hayatta olduğu sevincini yaşarken Gonca fena halde köşeye sıkışır. Gonca bu defa da işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir? Polise gidip suçunu itiraf eden Müjdat, Gonca'yı da ele verecek midir?

Galip'in yıllardır sakladığı kişinin kimliği nihayet ortaya çıkar. Maria ile Mustafa'yı alt üst edecek bu gizemli kişinin sırrı nedir? Derneğin ödül gecesinde yaşananlar Nihat ve Nadire ilişkisini yeni bir noktaya mı taşıyacaktır? Rüzgar'ın her şeyi göze alıp konağa gelmesi Nisan'ı zor durumda bırakırken, Zeyno'nun beklenmedik hamlesi hangi büyük olaylara sebep olacaktır? Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır?

Melek'in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca'yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir. Maria'nın Gonca'nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa'yı yaralar. Galip'in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır? Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir.

Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Şahin'den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır. İclal, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenecek midir?

ATV ekranlarında yayımlanan Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar akşamı saat 20.00'de izleyen karşısına çıkıyor.

MARİA İLE MUSTAFA 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Jessica May : Maria

Hilmi Cem İntepe : Mustafa

Tamer Levent : Kudret

Haki Biçici : Şahin

Ezgi Çelik : Nadire

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