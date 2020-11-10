10 Kasım 2020 Salı 00:15 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 00:15

Çukur 102. bölüm (4.sezon 10.bölüm) dün akşam Show Tv ekranlarında yayınlandı. Son bölümün adından 103. bölüm fragmanı da yayınlandı. Çukur 102. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Son bölümde Efsun ve Çağatay Erdenet arasında geçen konuşma dikkat çekti. Öte yandan Sultan, Aliço'ya büyük bir görev verecek. Koçovalı kardeşlerin birbirine silahlarını doğrulttuğu sahne ise dizinin bu bölümüne damga vuran anlardan biri oldu. Çukur 102. bölüm izle Puhu Tv ve Show Tv bağlantıları haberimizde yer alıyor.

ÇUKUR 102. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)



Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak.

Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak.

Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur'un 9 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 102. yeni bölümünde, Cumali Efsun gerçeğini öğreniyor. Çukur'da İdris Koçovalı'nın öldürülmesinde Efsun'un da rolü olduğunu öğrenen Cumali, silahını çekiyor. Eve gelen Yamaç ise Efsun'un hamile olduğunu söyleyerek Cumali'yi durduruyor. Cumali ise kardeşi Yamaç'ın, babasının ölümünden sorumlu olan eski düşmanları Efsun'dan çocuğunun olacağını öğrenince yıkılıyor.



Diğer yandan ise Yamaç'ın girdiği operasyon heyecanı yükseltirken, Selim ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor.

Koçovalı kardeşlerin birbirine silahlarını doğrulttuğu sahnede duyulan patlama sesi ise gerilimi arttırıyor.

Yamaç, Çağatay'ın talimatıyla gittiği bir baskında karşısında Selim'i buluyor. İkili birbirine silah doğrulttuğu anlarda patlayan silah sesi ise şaşırtıyor. Peki Çukur'da Selim yoksa Yamaç mı vuruldu?

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

Büyük beğeni toplayan Çukur dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Çukur 102. bölüm izle! Çukur 103. Bölüm fragmanı yayınlandı!

ÇUKUR 103. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ