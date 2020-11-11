11 Kasım 2020 Çarşamba 20:20 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:20

Sen Çal Kapımı 18. bölümü ile FOX TV ekranlarında yerini aldı. Sen Çal Kapımı 18. bölüme Aydan'ın dışarı çıkması damga vurdu. Serkan'ın evine gelen annesi (Aydan) çocuk gibi mutludur. Serkan'ın 'Bu nasıl oldu?' sorusuna ise 'Eda sayesinde' demesi damga vurdu. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 18. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

Sen Çal Kapımı 18. yeni bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 18. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi heyecanlandırdı. Eda'nın Aydan'ı iyileştirip dışarı çıkarması herkesi sevindirdi. Öte yandan Serkan ofiste Eda ile dip dibe olmaktan dolayı rahatsız olduğunu söyler. Eda'ya soğuk davranmaya çalışıp her an gözünün önünde olması onun işini daha da zorlaştırmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI 18. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı 18. yeni bölümde Eda'nın Serkana söylediği 'Onca şey yaşanmışken bana bu kadar yakınken nasıl bu kadar katı olabiliyorsun' sözleri damga vurdu.

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

SEN ÇAL KAPIMI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 18. bölümde; Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda hamile olduğunu Serkan'a söylemek istemese de Serkan, Eda'nın hamile olduğunu anlar. Ama Eda'nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır.

Sen Çal Kapımı son bölümde Efe, Türkiye’nin en önemli ailelerinden birini holdinge müşteri olarak getirerek Serkan’ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan’la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce, evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı’yla arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda’yla paylaşınca, işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlı bir maceraya atılırlar.

Bu arada Serkan, Eda’nın hamile olduğuna emindir. Ama Eda’nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda’ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olamamak Serkan’ı mahveder.

Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan’a olan hislerine engel olamaz.

Efe’nin oynadığı oyunda Eda’nın alacağı tavır ise Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.