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Dizi

23 Mayıs reyting sonuçları: Aile, Üç Kız Kardeş, Tetikçinin Oğlu reyting sıralaması

23 Mayıs 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 23 Mayıs reyting sonuçları

24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
23 Mayıs reyting sonuçları: Aile, Üç Kız Kardeş, Tetikçinin Oğlu reyting sıralaması
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23 Mayıs reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu, TRT1'de ise Yürek Çıkmazı dizileri yeni bölümleriyle takipçilerinin karşısına çıktı. Star TV'de ise Yalı Çapkını dizisi tekrar bölümü ile ekranlarda yer alırken, TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 23 Mayıs 2023 reyting sonuçları

23 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Aile dizisi üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

23 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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