İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2022 Çarşamba / 2 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4211
  • EURO
    17,6174
  • ALTIN
    967.505
  • BIST100
    2547.09
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • 31 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Destan, Survivor, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması
Dizi

31 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Destan, Survivor, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması

31 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı televizyonlarda Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Sultan, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey izleyiciyle buluştu. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri ile belirleniyor. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 31 Mayıs 2022 reyting sonuçları

1 Haziran 2022 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
ABONE OL

31 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Sultan, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 31 Mayıs 2022 reyting sonuçları

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş , İkinciliği Survivor All Star , üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız kardeş, ikinci sırada Survivor All Star , üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kızkardeş ikinci sırada Survivor All Star , üçüncü sırada Baba yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.