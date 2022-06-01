31 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Sultan, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 31 Mayıs 2022 reyting sonuçları

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş , İkinciliği Survivor All Star , üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız kardeş, ikinci sırada Survivor All Star , üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kızkardeş ikinci sırada Survivor All Star , üçüncü sırada Baba yer aldı.