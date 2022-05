Evlilik Hakkında Her Şey dizisi final bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Sanem Cevher, Gökçe Eyüboğlu ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölümde Azra ve Efe ilişkilerini yeniden tanımlarken, Çolpan kaderini değiştirmek zorunda kalacağı bir yol ayrımına gelir. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey final (33. bölüm) izleme linki haberimizde yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL (33.BÖLÜM) İZLE

BBC yapımı The Split'ten uyarlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin final bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey 33. bölümde; Tüm zorlukları geride bıraktığını düşünen Cevher kadınlarını düğün alışverişi için gittikleri gelinlikçide büyük bir sürpriz beklemektedir.

Nihayet normal bir gün geçirmeyi ümit ederlerken rehin alınırlar ve kendilerini karışık bir davanın içinde bulurlar.

Bu olayla birlikte Azra ve Efe ilişkilerini yeniden tanımlarken, Çolpan kaderini değiştirmek zorunda kalacağı bir yol ayrımına gelir.

Bora, anne olmanın heyecanı içindeki Sanem'e küçük ama çok kıymetli bir hediye verir.

Yalın ve Güneş, Çolpan'a evden taşınacaklarını söylemenin gerilimini yaşarken, Çolpan herkesi derinden etkileyecek son hamlesini yapar.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.