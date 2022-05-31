Baba, 15.bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Saruhanlı ailesinin hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünde Bölümünde İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. İlhan ve Kadir arasında neler yaşanacak? Baba 15. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Baba dizisi 15. bölüm izle (Sezon finali)

BABA SON BÖLÜM İZLE 15 BÖLÜM FULL İZLE (SEZON FİNALİ)

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba, yeni sezonda Show TV'de!

BABA DİZİSİ 15. BÖLÜM İZLE (PUHUTV)

Show Tv'de ekrana gelen aile dizisi Baba'nın 15. Bölümünde İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer.

Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz'la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar.

Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır.

Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir.

Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur.

İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.