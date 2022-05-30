Mahkum dizisinin merakla beklenen 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Barış yargılanıyor... Fırat, mahkemeye delilleri sunarak onun tutuklanmasını talep ediyor. Barış ise son kozunu kullanarak herkesi şoke ediyor. Barış'ın planı ne? Mahkum, sezon finaliyle Perşembe günü FOX Tv'de ekrana gelecek. İşte Mahkum 24. Bölüm Fragmanı

MAHKUM 24. BÖLÜM FRAGMANI (SEZON FİNALİ)

'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanan Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahkum dizisinin sezon finali için nefesler tutuldu. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın yer aldığı Mahkum dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

Mahkeme günü gelip çatmıştır. Fırat, Barış'ın her bir suçtan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep eder. Barış ise savunmasıyla herkesi şoke eder.

"Sayın hakim, Savcı bey iddialarında tamamıyla haklıdır. Ama atladığı bir nokta var: Ben beynimin içindeki kardeşime mahkumum" diyen Barış tutuklanacak mı?

Mahkum, sezon finaliyle Perşembe günü saat 20.00'da FOX Tv'de...