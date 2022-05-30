Camdaki Kız 45. Bölüm Fragmanı | Camdaki Kız 45. yeni bölümde Hayri geri dönüyor!

Camdaki Kız dizisinin heyecanla beklenen 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız 45. bölüm Hayri, Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamıyor ve geri dönüyor. Feride ise Cana'nın hamile olduğunu öğreniyor. Feride'nin bebekten kurtulmak için hamlesi ne olacak? Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ 45. BÖLÜM FRAGMANI | "GİDEMEDİM..."

Camdaki Kız 45. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın 45. bölüm fragmanında Hayri, Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamıyor ve geri dönüyor!

Öte yandan Cana'nın hamilelik durumu konakta ortalığın karışmasına neden oluyor.

Feride, yeni planı için ilk hamlesini yapıyor! Selen ile ortak plan yapan Feride Cana'yı bayıltarak bebekten kurtulmanın planını yapıyor.

Feride Cana ile konuşurken Selen Cana'yı bayıltıyor.

Muzaffer ise öğrendiklerinden sonra Pera'yı affedemiyor.

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, 2 Haziran Perşembe akşamı Kanal D'de.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride'nin itirafı sonrası Nalan'ın hayatı değişmeye başlar. Özellikle Feride ile girdiği güç savaşında öne geçmeyi başarır.

Feride'nin ona söylediği yalanı öğrenen Nalan, annesine bundan sonra hiçbir şeyin hesabını vermemeye karar verir.

Koroğlu Holding'ten ayrılıp Cavit ile iş kurmayı planlayan Selen ise, Muzo'nun sert tepkisiyle karşılaşır.

Rafet, Pervin tarafından köşeye sıkıştırılınca ne yapacağını bilemez.

Geçmişini geride bırakmaya çalışan Nalan, hem Feride'nin konaktan ayrılacağı, hem de Hayri'nin memleketine döneceği haberleriyle sarsılır.

Muzo, Kayınvalidesi Pervin ile birlikte Pera'yı da alıp ailesinin evine gider. Gülcihan hanım ise Muzo'ya Pervin ve Rafet hakkındaki gerçeği açıklar.