Üç Kuruş final bölümüyle son kez ekrana geliyor. Show Tv'de ekrana gelen Üç Kuruş'un 28. bölümünde Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kılıç ve Kartal'ın hesaplaşması nasıl sonuçlanacak? Üç Kuruş 28. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş final bölümü izle tek parça!

ÜÇ KURUŞ 28 BÖLÜM FULL İZLE!

Üç Kuruş final bölümüyle 30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı saat 20.00'da Show Tv'de...

ÜÇ KURUŞ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE PUHUTV!