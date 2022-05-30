Üç Kuruş final bölümüyle son kez ekrana geliyor. Show Tv'de ekrana gelen Üç Kuruş'un 28. bölümünde Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kılıç ve Kartal'ın hesaplaşması nasıl sonuçlanacak? Üç Kuruş 28. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş final bölümü izle tek parça!Üç Kuruş final bölümüyle 30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı saat 20.00'da Show Tv'de...
ÜÇ KURUŞ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE PUHUTV!Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora gibi isimler yer alıyor.
ÜÇ KURUŞ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Üç Kuruş'un önceki bölümünde Şahin'in kumharhanesine gelen Kartal ve Efe Polislerin kumharhaneye baskın yapması sonucunda tutuklanmıştı.
Üç Kuruş final bölümünde ise Efe'nin Kartal'la birlikte başlattığı ve son perdeyi açan planı gerçekleştirmeleri kolay olmayacaktır.
Kartal'ın içeri girer girmez çıkardığı olay ikisinin de beklemedikleri anda Kılıç'ın kucağına düşmelerine neden olur.
Bu olay Efe'yi öfkelendirir ve Kartal'la tartışmaları her ikisinin de geçmişlerini sorgulamalarını sağlar.
Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar.
Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması herkesin nefesini kesecektir.