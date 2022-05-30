İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3913
  • EURO
    17,6737
  • ALTIN
    978.385
  • BIST100
    2535.3
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Üç Kuruş final bölümü izle! Üç Kuruş 28. Bölüm full izle (final)
Dizi

Üç Kuruş final bölümü izle! Üç Kuruş 28. Bölüm full izle (final)

Üç Kuruş dizisi 28. Bölümüyle final yaparak izleyenlerine veda ediyor. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizinin final bölümünde Şahin'in kumharhanesinde polis baskını sonucu tutuklanan Kartal ve Efe hapishanede zor anlar yaşar. Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması ise herkesin nefesini kesecektir. Peki Üç Kuruş final bölümünde neler yaşanacak? İşte Üç Kuruş 28. Bölüm full izleme sayfası

30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Üç Kuruş final bölümüyle son kez ekrana geliyor. Show Tv'de ekrana gelen Üç Kuruş'un 28. bölümünde Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kılıç ve Kartal'ın hesaplaşması nasıl sonuçlanacak? Üç Kuruş 28. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş final bölümü izle tek parça!

ÜÇ KURUŞ 28 BÖLÜM FULL İZLE!

Üç Kuruş final bölümüyle 30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı saat 20.00'da Show Tv'de...

ÜÇ KURUŞ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE PUHUTV!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora gibi isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Üç Kuruş'un önceki bölümünde Şahin'in kumharhanesine gelen Kartal ve Efe Polislerin kumharhaneye baskın yapması sonucunda tutuklanmıştı.

Üç Kuruş final bölümünde ise Efe'nin Kartal'la birlikte başlattığı ve son perdeyi açan planı gerçekleştirmeleri kolay olmayacaktır.

Kartal'ın içeri girer girmez çıkardığı olay ikisinin de beklemedikleri anda Kılıç'ın kucağına düşmelerine neden olur.

Bu olay Efe'yi öfkelendirir ve Kartal'la tartışmaları her ikisinin de geçmişlerini sorgulamalarını sağlar.

Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar.

Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması herkesin nefesini kesecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.