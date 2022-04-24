İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2022 Pazar / 23 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Adı Sevgi 7 bölüm full izle! Adı Sevgi 7. bölüm izle!
Dizi

Adı Sevgi 7 bölüm full izle! Adı Sevgi 7. bölüm izle!

Adı Sevgi 7. bölümüyle atv'de ekrana geldi. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini ise Sadullah Celen'in yaptığı Adı Sevgi dizisinin 7. bölümüne Emir'in Volkan'a söylediği 'Bir daha gelişin olmayacak!' sözü damga vurdu. Adı Sevgi 7 bölümde Emir Volkan'ı vuracak mı? Adı Sevgi 7 bölümü full izlemek isteyenler için yeni bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

24 Nisan 2022 Pazar 20:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Adı Sevgi, 7. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Atv'de ekrana gelen Adı Sevgi dizisinin 7. bölümünde Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep'in uğradığı kötü muamele, herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır. Adı Sevgi 7.bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Adı Sevgi 7.bölüm full izle!

ADI SEVGI 7 BÖLÜM FULL IZLE!

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

ADI SEVGİ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adı Sevgi dizisinin 7. bölümünde Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır.

Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.

Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır.

Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.

Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.