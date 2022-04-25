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Medya

24 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları: Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

24 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda Çok Güzel Hareketler 2, Ödeşme Zamanı, Doktor Civanım, Adı Sevgi,Teşkilat, Yargı ve Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 24 Nisan 2022 reyting sonuçları

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
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24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, FOX Tv'de Doktor Civanım, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Teşkilat, ve Show Tv'de Ödeşme Zamanı izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 24 Nisan 2022 reyting sonuçları

Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 24 Nisan reyting sıralaması

24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Teşkilat aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

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