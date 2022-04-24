Teşkilat 44. bölümüyle izleyenlere hüzünlü ve aksiyon dolu anlar yaşattı. TRT 1 ekranlarının izlenme rekoru kıran dizisi Teşkilat 44. bölümde Ceren, tam Halit Başkan'a baba dediği sırada vurulur. Ceren'in ölümüyle sarsılan Halit Başkan Yıldırım'ın peşine düşer. Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 44. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 44. bölümüne Yıldırım'ın Ceren'e söylediği "Halit senin baban!" sözü damga vurdu. Ceren bombayı patlatacak mı?İşte Teşkilat 44. bölüm full izleme bağlantısı

TEŞKİLAT 44. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 44. bölümde Ceren'in ölümü başta Halit olmak üzere tüm ekibin dengesini değiştirir.

Ceren, tam Halit Başkan'a baba dediği sırada vurulur. Ceren'in ölümü ve kimsesizler mezarlığına gömülecek olması Halit Başkan'ı kahreder.

Ceren'in, Halit Başkan'ın yıllar önce öldüğünü sandığı kızı olmasının ortaya çıkmasıyla Halit'in geçmişinde bir sayfa kapanır. Ancak Yıldırım'ı almak için ortaya yeni bir sebep daha çıkmıştır.

Yıldırım'ın peşine düşen Halit'in bu yolda en büyük destekçisi Serdar olacaktır.

Serdar'ın da Yıldırım'dan babasıyla ilgili öğreneceği şeyler vardır. Yıldırım'a ulaşmaya çalıştıklarında önlerine sürpriz bir isim çıkar.

Diğer yanda savunma sistemlerine karşı planlanan saldırı tehdidinin hala devam ettiği ortaya çıkar.

Bu tehlikenin önüne geçmek için 'Doktor' kod adlı teröriste ulaşılması gerekmektedir.

Doktor ve Yıldırım'ın hedefinde ise İstiklal Projesi'nin kahramanları vardır.

Ekip dört bir koldan bu saldırıyı bertaraf etmeye çalışırken yeni bir tehlike onları beklemektedir.