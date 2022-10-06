Atv'nin yeni dizisi Aldatmak, 3. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Bir hakim olarak her konuda adalet yargısına çok güvenen Güzide, söz konusu ailesi olduğunda soğukkanlı davranabilecek midir? Aldatmak 3. Bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Atv aldatmak dizisi 3 bölüm izle!

ALDATMAK 3. BÖLÜM İZLE ATV!

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır.

Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır.

Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verilmesi, Güzide'nin evine bir ateş daha düşmesine sebep olur. Bir hakim olarak her konuda adalet yargısına çok güvenen Güzide, söz konusu ailesi olduğunda soğukkanlı davranabilecek midir?

Tim'in ailesi, tüm nüfuzunu kullanarak Oylum'un masumiyetinin kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Ozan, yediği vurgundan sonra bir çıkış yolu aramakta, türlü bahanelerle Oltan'ın parasını kaybettiğini saklamaya çalışmaktadır.

Oltan durumu sezerken Ozan'ın pervasız hamleleri, girdiği bataklığa çırpındıkça daha çok saplanmasına sebep olacaktır.

Yeşim'in gözünü yeniden boyamayı başaran Tarık, Güzide'yi kritik bir seçim yapmak zorunda bırakacaktır.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI

Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.