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Alparslan Büyük Selçuklu 5. Bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle Youtube!

Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölümde Alparslan, Akça'yı kalede gördüğünü söyler ve hesap sorar. Durumu inkar eden Akça, kendini nasıl ispat edecek? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 5. Bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

7 Aralık 2021 Salı 10:29 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 10:29
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TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölümde Kekavmenos Akça'ya Alparaslan'ı öldürülmesini emreder. Akça şimdi ne yapacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 5. bölüm izleme sayfası ve Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm özeti.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 5. bölümüyle ekrana geldi.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alparslan'ın, atabeyi Hasan'ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis'in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan'daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltir.

Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud'un Büst'te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst'e gider.

Obaya döndüğünde, Kekavmenos'un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir.

Alparslan'la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır.

Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça'yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak?

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