6 Aralık 2021 Pazartesi reytinglerinde zirvede kim var? Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Yasak Elma reyting sonuçları

7 Aralık 2021 Salı 09:17 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 09:17

6 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Vizontele, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 6 Aralık 2021 reyting sonuçları

6 Aralık Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

6 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.