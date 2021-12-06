6 Aralık 2021 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:40

Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, 6. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Üç Kuruş, 6. bölümde Kardeşi dediği İrfan'ın ortak yaralarını deşmesiyle zayıf tarafı ortaya çıkan Kartal, en ummadığı yerden bir yara daha alınca yeni bir düşman edinir. Efe ise Leyla'dan aldığı darbe ile yıkılır. Kartal ve Bahar'ın düğününde neler yaşanacak? Üç Kuruş 6. bölüm full izleme bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ KURUŞ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Üç Kuruş 6. bölümde İrfan'ın mesajıyla yıkılan Kartal, Efe'nin desteğiyle zar zor düğüne gelir.

Düğününde dosta düşmana yıkılmadığını kanıtlamaya çalışırken, bir yandan da içi içini yemektedir. Efe, Kartal'ı toparladığını sanırken, düğünde Leyla'dan aldığı darbeyle kendisi dağılır.

Kardeşi dediği İrfan'ın ortak yaralarını deşmesiyle zayıf tarafı ortaya çıkan Kartal, en ummadığı yerden bir yara daha alınca yeni bir düşman edinir.

İrfan'ın ise etrafındaki çember iyice daralmaktadır. Üstünü kapadığını sandığı bir cinayetin karşısına çıkmasıyla, İrfan en mahrem sırrını açığa çıkarmak zorunda kalır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Üç Kuruş'un önceki bölümünde İrfan kim olduğunu artık açıkça göstermeye karar verdi.

Efe'ye bir mesaj göndererek Kartal'la beraber peşine düşmelerini sağlayan İrfan, onları annesinin mezarına getirdi. İrfan'ın bıraktığı mesajları gören Kartal, gözyaşları içinde geçmişte yaşadığı acıları hatırlarken duygu dolu final sahnesi izleyicileri derinden etkiledi.

KARTAL KATİLİN KİM OLDUĞUNU ANLADI

Kendini insanlara göstermeye karar veren İrfan, Çıngıraklı'da yüzünü göstererek gezmeye başladı. Kartal'ın düğün hazırlıkları devam ederken İrfan, Efe'ye bir mesaj bırakarak Kartal'la beraber peşine düşmelerini sağladı. İrfan'ın sıradaki hedefinin evini bulan Kartal ile Efe, burada İrfan'ı kaçarken görüp takibe aldılar.

Ulaştıkları yerde Kadir'in cesedini ve Ferhan'ın annesi Nesrin'in mezarını buldular. Mezarı gören Kartal büyük bir şok yaşarken Efe, bir kasetçalar buldu. Kasetçalarda çalan şarkıyla ÇP damgasının yapıldığı geceye geri dönen Kartal, Ferhan'a seslenmeye başladı. Kartal'ın gözyaşları içinde "Ferhan, kardeşim..." diye seslenmesi duygu dolu anlara sahne olurken İrfan tüm olanları uzaktan izledi. Kartal'ı teselli eden ise Efe oldu.

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Show TV ekranlarına farklı bir renk katan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi oyuncular yer alıyor.