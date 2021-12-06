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Dizi

Kalp Yarası 23. Bölüm: Ayşe'nin hayatı tehlikede! Kalp Yarası 23. bölüm izle!

Atv'nin heyecanla takip edilen dizisi Kalp Yarası 22. bölüm, izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 23. bölümde; Şahin'in Ayşe'ye kurduğu tuzağı anlayan Elif, Ferit'e 'Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede.' der. Ferit, Ayşe'yi ikna edebilecek mi? Kalp Yarası 23. bölüm izle bağlantıları haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası 23. bölüm full izle atv!

6 Aralık 2021 Pazartesi 16:13 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:13
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Kalp Yarası 23. bölüm izleyicisiyle buluşuyor. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Ayşe'nin söylediği "Ferit mutlu olsun, yüzü gülsün istiyorum!" sözü izleyenleri duygulandırdı. Diğer yandan Elif'in Ferit'i Ayşe için uyarması ise olayların yönünü değiştirecek. Ayşe'yi Elif'e böbreğini bağışlaması için ikna etmeye çalışan Şahin, şimdi ne yapacak? Kalp Yarası 23. bölümü ile 6 Aralık 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de. Kalp Yarası 23. bölüm izle...

KALP YARASI 23. BÖLÜM İZLE ATV!

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 23. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır.

Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.

Kalp Yarası 23. bölümde Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması Adnan'ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur. Adnan'ın bu hamlesi Yaman'ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.

Diğer yandan Ayşe'nin dedesi olduğunu söyleyen Şahin, Elif'i hastalığını kimseye söylememesi konusunda uyarır.

Elif'in bir an önce iyileşmesi için Ayşe'ye yaklaşan Şahin'in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar. Azade, Şahin'in karşısına çıkarak "Hodri meydan" der.

Ayşe, bir yandan Hande'nin layık olduğu cezayı alması için elinden geleni yapar.

Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken, Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.

Elif, Ferit'e "Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede." der. Ferit, durumu öğrendiğinde ne yapacak?

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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