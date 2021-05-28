28 Mayıs 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:53

Arka Sokaklar 591. bölümde Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Ali, hastaneden çıktığında şiddet eğilimi gösteriyor. Olay Rıza babadan bir süre saklanır. Sonrasında kızının halini gören Rıza Baba, deliye döner. Pınar'a şiddet uygulayan Ali'yi Rıza Baba'nın elinden kim alacak? Arka Sokaklar 591. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 591. bölümde Savcı Faruk ile ilgili ilginç bir olay yaşanıyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor. Arka Sokaklar 591. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 591. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 591. Bölüm 28 Mayıs 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 592. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR 591. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 591. bölümde Ezgi ve Cemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Bu sırada Ezgi vuruluyor. Aycan, Engin ve Başak'ın evine yerleştirdiği bakıcıya emirlerini veriyor. Onların konuşmasını ise, Başak duyuyor.

İlaçların etkisindeki Ali'den beklenmeyen hareket!

Ali, aldığı ilaçların etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor.

Ali'nin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kullandığı ilaçların da etkisiyle Pınar'ın davranışlarını samimi bulmayarak sinirlenir ve öfkesini fiziki şiddet olarak yansıtır.

Pınar, olanların şokundadır ve hali perişandır. Olay Rıza babadan bir süre saklanır. Sonrasında kızının halini gören Rıza Baba, deliye döner. Ali'yi eline geçirdiği anda neler olacağı tahmin bile edilemez.

Geçmişinde karıştığı örgütsel olaylardan dolayı yurt dışına çıkma yasağı olan Hulki, yasağın kaldırılması için özel güvenlik şirketi sahipleri Pelin ve Adem'e başvurur. Pelin, Hulki'nin süren davasındaki delilleri yok ederek yasağın kaldırılmasını Savcı Faruk'tan talep eder. Savcı Faruk, duruma ikna olur ve bir örgüt şüphelisi olan Hulki'nin özgürlüğünü kendi elleriyle verir. Hulki'nin öldürülmesiyle Faruk'un başı belaya girer ve olaya dair kamera görüntüleri ekibimizin elindeyken bir siber saldırıya uğratılarak silinir.

Korhan'ın cezaevinde öldürülmesi üzerine Aycan yıkılır. Aycan'a insani bir iyilik olarak Ezgi tarafından gerekli izinlerle kadının cenazeye katılmasını sağlanacaktır. Aycan'ı taşıyan konvoya saldırı olur. Yaşanan çatışma da Ezgi yaralanır, Aycan ise kaçar.

Deniz, Tekin'e dizinin yurt dışı satışlarıyla ilgili yeni bir iş ayarlamıştır. Tekin, bu iş için Ukraynalı bir ekibi misafir edecektir. Ukraynalıların hırsızlığa uğraması üzerine olay Tekin'in başına patlayacaktır.