10 Aralık 2021 Cuma 20:42 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 20:42

Arka Sokaklar 607. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar 607. bölümde Mesut, John'un elindeki Selin'i kurtarmak için her yolu deniyor! Arka Sokakların son bölümünde; Samir'in uyuşturucu deposu patladıktan sonra Amerikalı uyuşturucu taciri Selin ve Samir'in ailesini kaçırmıştı. İşler Arap saçına dönmüştür ve Mesut'u tutmak çok zordur artık... Arka Sokaklar 607. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 607. Bölümüyle 10 Aralık 2021 Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 608. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

Arka Sokaklar 607. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 607. bölümde Esir tutulan Selin'in hayatı tehlikede!

Samir'in uyuşturucu deposu patladıktan sonra Amerikalı uyuşturucu taciri Selin ve Samir'in ailesini kaçırmıştı. Ekip bir taraftan, Mesut ve Samir bir taraftan onlara ulaşmak için çabalar. Olası yerlere baskınlar düzenleseler de Selin ve Samir'in ailesinden en ufak bir iz yoktur. Zaman daraldıkça hayatlarının tehlikede olduğunu bilen Mesut, Amerikalı uyuşturucu taciri için köstebeklik yapan İdil'i konuşturmaya çalışır.

Gözünü karartan Mesut, Selin'i kurtarmak için Rıza Babayı bile karşısına alıyor!

Amerikalı uyuşturucu tacirinin elinde olan Selin ölümle burun burunadır. Mesut ise, onu kurtarmak için çırpınmaktadır. Ekip arkadaşlarını da yanına alan Mesut dört bir koldan Selin'i aramaktadır. Bu sırada pusuya düşen ekibimiz canlarını zor kurtarır. Bu operasyonun kendisinden habersiz yapılmasına öfkelenen Rıza Baba, Mesut'a ağır laflar söyleyerek onu son kez uyarır. Fakat Mesut'un, Rıza Babayı dinleyecek zamanı yoktur.

Mesut, ekip arkadaşlarının ve Samir'in desteğiyle Amerikalı uyuşturucu tacirini yakalamayı başarır. Selin'i kurtarmak için önemli bir adımdır bu; fakat, Amerikalının yardımcısı kadın Selin'i teslim etme konusunda çok da oralı olmaz. İşler Arap saçına dönmüştür ve Mesut'u tutmak çok zordur artık...

John'un Selin'i, Halide'yi ve Leyla'yı kaçırması Mesut ile Samir'in gündemine bomba gibi düşer. John'un isteği bellidir. Depo baskınında ele geçirilen mallarına kavuşmak. Mesut, karşısına kim geçerse geçsin Selin'i kurtarmaya kararlıdır. Ekibimiz operasyon için harekete geçerken aynı anda Samir'in, Halide ve Leyla'ya kavuşmasını da engellemek zorundadır.

Arka Sokaklar 607. bölümde Serap'ın yakın arkadaşı Ertan alanında başarılı bir avukattır. İyi geçen bir davanın ardından asistanı Yeliz ve birkaç arkadaşı ile bir otelde kutlama yaparlar. Ertan ertesi gün uyandığında asistanı Yeliz'i bulamaz. Polisi aramayı düşündüğü sırada polis onun kapısını çalar.

Metin'in çalıştığı şarküteriye isimsiz bir posta gelir. Zarfı açan Metin, Asiye'nin başka bir adamla çekilmiş fotoğrafı ile karşılaşır. Gördükleri karşısında yıkılan Metin, Asiye'nin kendisini aldattığına inanmak istemez. Fotoğrafı kimin gönderdiğini ve daha da önemlisi Asiye'nin yanında duran adamın kim olduğunu öğrenmek Hüsnü komisere düşecektir.