21 Ocak 2022 Cuma 20:40 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 20:40

Arka Sokaklar 611. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 611. bölümde Tüm ekibin yeni yerleri belli olmuştur. Ekip ise, bu anları şaşkınlıkla izlemektedir. Yıllardır acısıyla, tatlısıyla birlikte omuz omuza verdikleri mücadele sonlanıyordur. Ekip dağılacak mı? İşte Arka Sokaklar 611. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 611. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 612. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 612. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 611. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 611.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Arka Sokaklar son bölümde Rıza Baba'nın davetsiz bir ziyaretçisi olur. Bu sırada kendisine atılan iftiradan bir an önce kurtulması gereken Mesut, İlyas Albay'dan yardım ister.

Ekibimiz bir kavgaya müdahale eder ve burada kız kardeşini arayan Levent ile karşılaşırlar. Ekibimiz Levent'e kız kardeşini bulma konusunda söz verir. Fakat Levent'in gizlediği şeyler vardır.

Mafya babası Noyan, yaşadığı silahlı saldırıdan sonra koruma talep eder. Öldürülen bir kızın vakasını inceleyen ekibimizin, kurban ile Noyan arasında bir bağlantı kurması uzun sürmeyecektir.

RIZA BABA, AMERIKALILARIN ELINDE!

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 611. bölümde Rıza Baba, Amerikalı suç örgütünün eline düşüyor. Ekibi dağıttığı için onu kurtarmaya kimsenin gelmeyeceğini söyleyen Victoria, büyük bir zafer kazandıklarını ima eder. Rıza Baba da son gelişmelerden sonra ona hak verir gibidir.

Bu sırada savcı Mesut'un, Rıza Babayı vurduğu sözde videoyu izliyor. Ekibin de, onu tutuklamamasına öfkelenen savcı soluğu emniyette alıyor. Başta Engin Müdür olmak üzere ekibe sert tepki gösteriyor.

EKIBIN YENI GÖREV YERLERI BELLI OLUYOR!

Rıza Babanın, Ankara'ya verdiği dilekçe işleme konulmuştu; fakat Engin'e, Rıza Babanın yerine geçmesi istenmişti. Hal böyleyken Engin'in görevi kabul etmemesi üzerine bakanlık, ekibin lağvedildiği yazıyı Engin'e ulaştırır.

Tüm ekibin yeni yerleri belli olmuştur. Ekip ise, bu anları şaşkınlıkla izlemektedir. Yıllardır acısıyla, tatlısıyla birlikte omuz omuza verdikleri mücadele sonlanıyordur. Bu sırada Rıza Baba ile de ilginç bir gelişme yaşanmaktadır.