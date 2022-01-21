21 Ocak 2022 Cuma 16:07 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 16:07

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarını konu alan dizisi Teşkilat'ın 31. yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde Yıldırım, kızının intikamını almak için harekete geçmişti. Teşkilat 31. bölüm 2. fragmanında ise ekip Paris'e gidiyor. Peki Teşkilat 31. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Teşkilat 31. bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

TEŞKİLAT 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Teşkilat 31. bölüm 2. fragmanında Yıldırım, Halit başkana "Senin kızın yaşıyor" der.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle Pazar akşamı ekrana geldi.

Teşkilat'ın son bölümünde Serdar, Elçi ve Ceren arasında gerilim tırmanırken, tüm ekibin kaderi Serdar'ın elindedir.

Ekip arkadaşlarının hayatını kurtarmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalan Serdar, sürpriz bir hamle yapar.

Yıldırım kızı Roza'nın ölümünden ekibi sorumlu tutarak intikam planlarını devreye sokarken diğer yanda Boran örgütün tüm gücünü eline geçirmek için harekete geçer.

Ekip, Çelik Kalkan'ın Yıldırım'ın eline geçmesini engellemek amacıyla silah tüccarının peşine düşerek karşı hamle yapar.