21 Ocak 2022 Cuma 20:42 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 20:42

Aziz, 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz 10. bölümünde romantik dakikalar yaşanacak. Aziz ile Efnan'ın duygusal anlarının ekrana geldiği sahnede Aziz'in Efnan'ın saçlarını taradığı ve ikilinin yakınlaştığı anlar izleyiciyi derinden etkiledi. Aziz 10. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 10. bölüm full izle Youtube!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aziz 10. Bölümde Aziz'in Efnan ile evleneceğini Dilruba'ya söylediği tanıtımda Aziz ile Efnan'ın romantik anları izleyicileri duygulandırdı.

AZİZ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir.

Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır.

Diğer yandan Efnan'ın babası Aziz'in evine geliyor.

Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken, Efnan'a olan aşkı bir kez daha sınanacak.

AZİZ VE EFNAN'DAN İLK DANS!

Show TV'nin Cuma akşamlarına damgasını vuran, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın paylaştığı dizisi Aziz'in 10. bölümünde Aziz ve Efnan'ın romantik anları çok konuşuldu.

Aziz her geçen dakika Efnan'a daha da yakınlaşırken ikili arasında yaşanacak duygu yüklü anlar heyecan oluşturdu.

Aziz 10. Bölümde Efnan'a kendisi ile ilgili her şeyi öğreteceği sözünü veren Aziz, genç kızı ilk dansına kaldırır.

İkilinin ilk danslarını hangi parça eşliğinde gerçekleştirecekleri büyük merak konusu olurken nefesler nişanda yaşanacak sürpriz gelişmeler için tutuldu.