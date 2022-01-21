21 Ocak 2022 Cuma 20:50 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 20:50

Aşk Mantık İntikam 29. bölümde Ozan ve Esra'nın yaşadıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Aşk Mantık İntikam 29. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar...

AŞK MANTIK İNTİKAM 29. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 29. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar.

Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir.

Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar.

Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır.

Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?