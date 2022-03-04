4 Mart 2022 Cuma 23:41 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 23:41

Arka Sokaklar 617. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 617. bölümde Ekip, yasadışı dövüş ve bahis şebekesinin elebaşını yakalamak için harekete geçiyor. Arka Sokakların son bölümünde; Hüsnü'nün eşi Esra hastaneye kaldırılmıştır. Hüsnü, önemli bir rahatsızlığı olduğunu düşünür; fakat, olay bambaşkadır. Esra hamile mi? Arka Sokaklar 617. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 617. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Sürpriz bir isim ekibimizi zora sokuyor! Bölümün ardından Arka Sokaklar 618. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 617. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 617.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Ayhan Kırali, 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkumdur. Yakın zamanda hapisten çıkan Ayhan sokakta simit satarken Mesut Komiser ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın sonunda Mesut'u bir tehlike beklemektedir.

Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz'ı zor durumda bırakacaktır.

Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak'ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak'ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir.

Ekip, Mesut'un karıştığı iddia edilen bir durum yüzünden şaşkınlık yaşıyor!

Engin, usulsüzce hareket eden polisi sorgulamaktadır. Polis, kendisine verilen görevi yerine getirdiğini söyler. Görev ise; bir adamın, gizli bir mekana getirilmesidir. Bu görevde de Mesut ile birlikte olduğunu söyler. Bunu duyan Rıza Baba, Engin ve Hüsnü büyük şaşkınlık yaşar.

Seri katil olayı devam etmektedir. Yakalanmadıkça kadınlar büyük tehdit altındadır. Özellikle Hakan bu dosyada önemli adımlar atmaktadır.

Hüsnü'nün eşi Esra hastaneye kaldırılmıştır. Hüsnü, önemli bir rahatsızlığı olduğunu düşünür; fakat, olay bambaşkadır. Bu durum ise, ekip arkadaşlarının diline düşer.

Ekip, zorlu operasyonlarla heyecanı doruğa taşıyor!

Seri katil Poyraz, Selin'in evinden bıçakla birlikte çıkıyor. Selin'in akıbeti ise, merak uyandırıyor. Kaçmayı başaran Poyraz da, yeni hedeflerini belirliyor.

Ekibimiz yeni bir suç çetesinin peşinde sıkıntılı anlar yaşıyor. Yapılan operasyonlarda hayatlarını tehlikeye atan ekip, suç ve suçlunun peşinde amansız mücadelelerine devam ediyor.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 4 Mart Cuma akşamı Kanal D'de...