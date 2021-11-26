26 Kasım 2021 Cuma 20:18 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 20:18

Arka Sokaklar 605. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 605. bölümde Başak'ı Samir'in elinden kurtarmak için seferber olan ekibi zor zamanlar bekliyor! Tehlikeli bir çatışmada kurşunla burun buruna gelen Ezgi vurulur. Ezgi'ye ne olacak? Samir, Başak'ı öldürecek mi? İşte Arka Sokaklar 605. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 605. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 605. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 605. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 605. bölümde Başak'ı Samir'in elinden kurtarmak için seferber olan ekibi zor zamanlar bekliyor!

Samir'in tutsak ettiği Başak'ı kurtarmak için başta Engin olmak üzere tüm ekip seferber olur. Ancak ekibin şansı yaver gitmez. Ezgi vurulurken, Mesut ise yakalanır!

Tehlikeli bir çatışmada kurşunla burun buruna gelen Ezgi vurulur.

Ezgi'nin hayat mücadelesi tüm ekip arkadaşlarını, en çok da Cemal'i üzecektir.

GENCER VE BAŞAK SAMİR'İN TUTSAĞIDIR...

Samir, has adamı İkbal hapishaneden çıkmadan Başak'ı bırakmayacaktır. Başak'ın izini süren ekibimiz Bahri'nin adamları tarafından pusuya düşürülünce kendilerini tehlikeli bir çatışmanın ortasında bulur. Bu sırada olanlardan habersiz şekilde Kadim'in ölmeden önce verdiği adrese giden Mesut'u büyük bir sürpriz beklemektedir. Yaptığı hata yüzünden Başak'ı tehlikeye atan Gencer'in kaçış planı ters teper. Bu sırada ekibimiz ile işbirliği yapan Feyza, mermerci adlı birinin ismini verir.

EZGİ'NİN ARKADAŞI MELTEM TEHLİKEDEDİR. EKİBİMİZ TEHLİKELİ BİR TAKSİCİNİN PEŞİNE DÜŞER...

Ezgi bir barda arkadaşı Meltem ile karşılaşır. Gecenin sonunda Meltem internet üzerinden bir uygulamadan taksi çağırarak evine gitmek ister. Ezgi'nin gözü taksiciyi tutmasa da Meltem ısrar edince gitmesine izin verir. Ertesi gün gelen haber herkesin kanını dondurur. Meltem taksici tarafından tacize uğramış, canını zor kurtarmıştır. Başka kadınların peşine düşeceğinden emin olduğu taksiciyi bulmaya çalışan ekibimizin zamanı kısıtlıdır!

MESUT GAZİ'NİN YERİNDE YALNIZ OTURURKEN İDİL GELİR...

Mesut Gazi'nin yerinde yalnız başına oturup kafa dinlemektedir. Mekana İdil gelir. Mesut, aralarında geçen konuşmadan ve İdil'in yakınlaşma çabasından bir hayli rahatsız olur. İdil'i tersleyerek ortamı terk eden Mesut Selin'i arar.

EZGİ YARALANIR...

Tehlikeli bir çatışmada kurşunla burun buruna gelen Ezgi vurulur. Ezgi'nin hayat mücadelesi tüm ekip arkadaşlarını, en çok da Cemal'i üzecektir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Tunç Oğuz (Arda), Perihan Ünlücan (Avukat Pınar), Gizem Terzi (Polis memuru Sinem), Oğuz Peçe (Emre), Deniz Çatalbaş (Aslı), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Hülya Kalebayır (Ayla), Elvan Dişli (Pınar), Gaye Gürsel (Esra), Kerimhan Duman (Tunç), Furkan Göksel (Metin), Ecem Öz (Şule), Mustafa Efe Günay (Haydar Berk), Ada Baykan (Zeyno), Onurcan Sesli (Efe), Garip Kont