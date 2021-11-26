26 Kasım 2021 Cuma 20:13 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 20:13

Aziz, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği yeni dizisi Aziz 4. bölümde Aziz'in Efnan'la evlenme kararı Dilruba'yı derinden sarsıyor. Diğer yandan Aziz'in Efnan'a verdiği hediye merak konusu oldu. Aziz ve Efnan'ın aralarında neler yaşanacak? Kahramanlığın, aşkın ve ihanetin öyküsü Aziz 4. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 4. bölüm full izle Youtube!

AZİZ 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kahramanlığın, aşkın ve ihanetin öyküsü... Show TV'nin yeni dizisi Aziz ekranlara fırtına gibi başladı. Seyirciden büyük beğeni toplayan Aziz, senaryosu, oyunculukları ve atmosferiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu bölümüyle bu hafta da zirveye adını yazdırdı. Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 3. bölümünde Aziz, Efnan'ı kurtardığı için tutuklanmıştı. Peki yeni bölümde neler yaşandı?

Aziz'in Efnan ile evleneceğinin duyulması Payidar konağında şaşkınlık ve gerilim yaratır.

Dilruba'yı derinden sarsan bu haber sonrası Efnan, Payidar ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratırken Galip Payidar, Dilruba ve annesini evden gönderiyor.

Nigar Hala ve Maksude yeni gelin namzetlerini tanımak için çiftliğe gitmeye karar verir. Atölyesini açmak için kolları sıvayan Aziz'i ise zorlu bir yolculuk beklemektedir.

Aziz 4. Bölümde Fransızların atölyesini açmak için 50 altın istediği Aziz'e tüm Antakya halkı destek oluyor. "Aziz, istenilen bedeli bulup atölyesini açabilecek mi? Fransız'ların koyduğu şart yerine gelecek mi, yoksa atölyeyi açmak bir hayal mi olacaktır?

Üstelik Aziz'e yardım ettikleri için evlerinden atılmakla karşı karşıya kalan işçilerin tek umudu yine Aziz'dir...

Aziz 4. bölümde Adem, babasının sakladığı büyük sırra bir ulaşır. Ancak ikilemde kalmıştır. Bu sırrı babasına karşı kullanıp Dilruba ile evlenmek mi, yoksa hakkı olanı Aziz'e vermek mi?

Öte yanda Efnan'la yolu kesişen Pierre de oğlunun cinayeti ile ilgili önemli bir bilgiye sahip olur.

AZİZ, EFNAN'A NE ALDI?

Aziz'in Efnan'a verdiği hediye merak konusu olurken evlilik kararının ardından aralarında neler yaşanacağı büyük bir merakla izlendi.

Efnan'a aradığı yardım elini uzatıp ona sahip çıkan Aziz'in genç kıza aldığı hediye ilgi uyandırdı. İkili arasında yakınlaşma devam ederken, kırmızı kurdeleye sarılmış kutunun içinde ne olduğu merak edildi.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.