26 Kasım 2021 Cuma 20:36 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 20:36

Aşk Mantık İntikam 23. bölümüyle izleyenlerine heyecanlı anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra ve Ozan, Ada'da güzel bir gün geçirir. Diğer yandan Çağla'dan babalık testi isteyen Ozan, sonucun ne çıkacağından emindir. Ve Ozan test sonucunu açar... Çağla'nın bebeğinin babası Ozan mı? Aşk Mantık İntikam 23. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 23. bölüm full HD izle FOX TV!

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 23. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 23. bölümde Ozan ve Esra, Mert'in kim olduğunu artık bilmektedir.

Mert Ozan'la konuşmak için şirkete girer fakat beklenmedik bir müdahale ile Ozan'a ulaşamaz.

Ozan ve Esra, Mert'in tüm kişisel bilgilerine erişmiştir. Adım adım Mert'in peşine düşerler.

Çağla her anlamda köşeye sıkışmıştır ve Mert'in uzlaşmak gibi bir niyeti yoktur.

Sonunda beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ozan, Çağla ve Mert'i karşı karşıya getirir.

Esra ise çok önemli bir karar alır. Esra'nın aldığı bu karardan sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.