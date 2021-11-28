28 Kasım 2021 Pazar 13:26 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 13:26

Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Doktor Kenan'ın kaybolması herkesi şok ederken gözler ölüp ölmeyeceğine çevrilmişti. Dizinin sonunda ise Kenan ve Döndü'nün kavuşması izleyenleri gözyaşlarına boğuldu. Gönül Dağı 42. bölüm fragmanında ise Yusuf'una kavuşan Döndü, kaybolan yıllarının acısını çıkarmaya çalışıyor. Peki Gönül Dağı 42. yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

GÖNÜL DAĞI 42. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doktor Kenan'ın geçen bölümün son sahnesinde yaralı olarak ortaya çıkması izleyenlere büyük sevinç yaşatırken, Döndü ile kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.

Babasının hep hayalindeki mükemmel oğluna kavuşması ise Veysel'i derinden etkilemişti.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde ise Veysel'in 'Babam sonunda aradığı evladını buldu, en çok onun adına seviniyorum.' sözü damga vurdu.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin son bölümünde Doktor Kenan'ın sırra kadem basması herkesi şok etti. Doktor Kenan'ı kaybolmasıyla birlikte köyde ve civarda arama çalışmaları başlatıldı.

Yırtılmış gömleği bulunan Doktor Kenan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak bölümün sonlarına doğru Kenan'ın yaralı olduğu ortaya çıktı.

İŞTE YÜREKLERİ DAĞLAYAN O SAHNE

Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olmuştu. Yırtılmış gömleği bulunan Doktor Kenan'ın bölümün son sahnesinde yaralı olarak ortaya çıkması büyük sevinç yaşatmıştı.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı...

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.