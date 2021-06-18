Aşk Mantık İntikam 1. bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 1. bölüm full izle! Aşk Mantık İntikam ilk bölüm

18 Haziran 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 20:00

Aşk Mantık İntikam 1. bölümüyle ekranlara "merhaba" dedi. FOX Tv'de yayınlanacak olan dizi, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor. Esra'nın 1 yıl önce boşandığı kocasının zenginleşip yakışıklı olması sonrası yaşananları konu alan Aşk Mantık İntikam 1. bölümü izlemek için Aşk Mantık İntikam 1. bölüm full izleme linki haberimizde.

AŞK MANTIK İNTİKAM 1. BÖLÜM İZLE

Aşk Mantık İntikam dizisi ilk bölümüyle 18 Haziran 2021 Cuma akşamı FOX TV'de ekrana geldi.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan'ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir...

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.

Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır.

Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Bir gün Leyla'nın Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir.