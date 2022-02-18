18 Şubat 2022 Cuma 23:48 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 23:48

Aşk Mantık İntikam 33. bölüm izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 33. bölümde Esra Ozan'ın yaklaşan doğum günü için sürpriz bir kutlama organize eder. Fakat bu doğum günü partisi, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır. Aşk Mantık İntikam 33. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 33. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

Esra, Rüya ve Barış tarafından kaçırılmıştır. Olanlardan habersiz Rüya'nın evine giden Ozan, Esra'nın başına bir şey geldiğini anlar ve Nilgün'ü konuşturur.

Ozan, Nilgün'le birlikte Esra'nın kaçırıldığı yere gittiğinde etkisiz hale getirilir. Esra ve Ozan, bağlı kaldıkları süre boyunca geçmişe dair bir hesaplaşma yaşayacaktır.

Rüya ve Barış, ikilinin hayatı karşılığında fidye isterler. Durumu öğrenen Menekşe, Yalçın ve Zümrüt çocuklarını kurtarmaya giderler.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde yaşadıkları yüzleşme sonrası Esra ve Ozan arasındaki buzlar çözülmüştür.

Esra Ozan'ın yaklaşan doğum günü için sürpriz bir kutlama organize eder. Fakat bu doğum günü partisi, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.