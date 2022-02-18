18 Şubat 2022 Cuma 15:32 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 15:32

Kırmızı Oda final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu da final bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Diziye daha önce katılan ve Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya final bölümünde de yer alıyor. Kırmızı Oda final bölümü izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Tv8 Kırmızı Oda 61. bölüm full izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda, final bölümüyle 18 Şubat 2022 Cuma akşamı saat 20:00'de izleyenleriyle buluştu.

KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL YAPTI?

Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizi reytinglerde eski başarısını yakalayamadığı için final kararı aldı.

BİNNUR KAYA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Final fragmanında ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu yer aldı. Budayıcıoğlu 'Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerin sonunu mutlu bitirelim istedik. Gönüllerinize az da olsa dokunabildiysek ne mutlu bize' sözleriyle veda etti.

KIRMIZI ODA NEDEN FİNAL YAPACAK?

Kırmızı Oda yayınlandığı günlerde reyting rekorları kırdı. Son zamanlarda ise izleyicisi düşen dizi için Acun Ilıcalı sevilen karakterlerden Delikanlı Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya ile anlaşmıştı. Ancak reytinglerde yükselme olmaması nedeniyle Kırmızı Oda final kararı alındı.