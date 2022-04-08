Aşk Mantık İntikam 40. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra ve Ozan'ın arasındaki çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır. Aşk Mantık İntikam 40. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 40. bölüm full HD izle FOX TV!

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 40. BÖLÜM ÖZETİ

Aşk Mantık İntikam dizisinin 40. bölümünde Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar.

Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir.

Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez.

Ozan, Esra'yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif'le küçük bir direniş başlatır.

Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır.

Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur.

Esra ve Ozan'ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır.

Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.