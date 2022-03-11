11 Mart 2022 Cuma 20:53 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 20:53

Aziz, 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz'in 17. bölümünde Efnan'la evlenerek onu Payidar yapar. Hapishanede bir ilki gerçekleştiren ikili duygusal anlar yaşarken Efnan'ın sözleri Aziz'i gözyaşlarına boğdu. Aziz 17. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 17. bölüm full izle Youtube!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

AZİZ 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aziz Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar.

Bu sancılı yolculuk esnasında ise, Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir. Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar.

Ancak bu sefer Pierre, Aziz'in canından daha önemli bir hedefin peşindedir.

Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan'ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

Aziz 17. bölümde hapishanede Aziz ile aralarındaki duygu dolu anlar izleyenleri etkiledi.

Efnan tutuklanıp cezaevine girince Aziz büyük bir yıkım yaşıyor. Gözü yaşlı çiftin yeniden nasıl bir araya geleceği merak konusu olurken Aziz'in mahkemede Pierre'e karşı "Sizin öyle dilediğiniz gibi at koşturup zulüm edeceğiniz günlerin bittiğini haber veriyorum." sözleriyle rest çekmesi gerilimi artırıyor.

Pierre, Aziz'den ayrılıp kendi himayesine girmesi için Efnan'a şoke eden bir teklif sunarken Aziz'in öfkeden deliye döndüğü anlar dikkat çekiyor.

Pierre, Efnan'a hakkında idam kararının çıkabileceğini söylerken mahkemenin sonucu büyük merak konusu oluyor.

Aziz, mahkemede Efnan'ı kurtarmak için kendini feda ederek Andre'yi öldürdüğünü itiraf ederken akıllara "Aziz, idam edilecek mi?" sorusu geliyor.

Aziz'i (Murat Yıldırım) bitirmek için Efnan'ı (Simay Barlas) hedef alan Pierre (Fırat Tanış), oğlunun ölümü için idam cezasında ısrarcıdır. Efnan parmaklıklar ardında kaderini beklerken Aziz, onu yalnız bırakmakla kalmaz, verdiği sözü de tutar.

Efnan'la evlenerek onu Payidar yapar. Hapishanede bir ilki gerçekleştiren ikili duygusal anlar yaşarken Efnan'ın sözleri Aziz'i gözyaşlarına boğdu.

Aşkla hüznün iç içe olduğu bu sahneler aynı zamanda dizinin ön izleme sahnesi olarak da paylaşıldı. Efnan ve Aziz'in sıra dışı evlilik sahneleri Neşat Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze parçası ile daha da etkileyici bir ana dönüştü.

Ertaş'ın hem sesinin hem de nağmelerinin süslediği duygu yüklü dakikalar sosyal medyada da ses getirdi.

Efnan'ın kaderi ne olacak? Aziz'in gücü onu kurtarmaya yetecek mi?