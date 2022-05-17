Baba dizisi, 13. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin son bölümünde İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşir. İlhan'ın hedefinde ise bu defa Kadir'in sevdikleri vardır. Baba 13. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Baba son bölüm izle 13 bölüm full izle!

BABA SON BÖLÜM İZLE 13 BÖLÜM FULL İZLE!

Baba 13. Bölümde İlhan'ın büyük bir öfkeyle Elif'in kapısına dayanıp Büşra'yı aradığı sahnede Elif, Büşra'nın İlhan'la gitmesini istemediği için evde olmadığını söylüyor. Elif, İlhan'a sert tepki gösterirken Büşra ortaya çıkıyor. İlhan, Büşra'ya yalvarırken ikilinin ilişkisinde dengeler nasıl değişecek?

BABA DİZİSİ 13. BÖLÜM İZLE (PUHUTV)

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba yeni bölümüyle Salı 20.00'de Show TV'de!

BABA 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baba dizisinin 13. bölümünde İlhan tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Kadir, Büşra'nın yaptığı hamleyle kurtulur.

İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan'ın durmayacağını anlar. İlhan'ın hedefinde ise bu defa Kadir'in sevdikleri vardır.

Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar.

Baba 13. Bölümde Saruhanlı ailesinin hep birlikte kahvaltı yaptığı sıcacık anların ekrana geldiği sahnede Kadir, ailesine Ödemiş'e dönmemeleri gerektiğini söylüyor.

Yaşar ve Münevver kendi emekleriyle para kazanmaya başlarken ihanet ettiği ailesini izleyen Servet onların mutluluğunu görünce öfkesine hâkim olamıyor.

İlhan'ın Büşra'yı odaya kilitlemesi izleyenleri şaşırtırken Servet'in Kürşat ile Şahika'yı yakalayıp yakalamayacağı heyecanla bekleniyor.

Baba 13. son bölümde Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır.

Başı derde giren Sevil'in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar.

İlhan, Kadir'e karşı oynayacağı oyunda Emin'i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.

İlhan'ın "Ben çok acı çektim Kadir, biraz da sen çek istiyorum!" sözleri üzerine alevlerin arasına dalan Kadir'in "Baba!" feryadı merak uyandırıyor.