17 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı televizyonlarda Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Ay Lav Yu, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Reyting, Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranıdır. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 17 Mayıs reyting sıralaması

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sıradaSelçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

17 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.