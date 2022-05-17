Masumlar Apartmanı 70. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı 70. Bölümde Safiye Naci'nin doğum günü için büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir. Safiye hamile mi? Masumlar Apartmanı 70. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM İZLE!

Masumlar Apartmanı, finalden önceki son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi final bölümüyle 24 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de...

MASUMLAR APARTMANI 70. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Hikmet'in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar.



Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir.

Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler.

Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir.

Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır.

Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar.

Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FINAL YAPACAK?

Masumlar Apartmanı 24 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 71. Bölümüyle final yapacak.