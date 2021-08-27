27 Ağustos 2021 Cuma 16:18 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:18

Baş Belası 11. bölümüyle Atv'de ekrana geliyor. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası yeni bölümde Şahin, hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak şok edici bir durumla karşılaşır. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası 11. bölüm 27 Ağustos 2021 Cuma akşamı 20.00'da Atv'de izleyenleriyle buluşacak. Baş Belası 11. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Baş Belası 11. bölüm izle!

BAŞ BELASI 11. BÖLÜM FULL İZLE

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

BAŞ BELASI 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası 11. bölümde Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır.

Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır.

Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır.

Diğer taraftan Nazlı, kanalına gençleri de çekebilmek için Sıla'dan yardım ister.

Sıla'nın verdiği fikirle kadınların gözünden erkeklerin negatif özellikleri anlatan bir video çekmeye karar verir. Farklı yaş ve meslek gruplarından konuklar çağırır. Nazlı'nın sürpriz konukları ortalığı karıştırır.

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası, her Pazar saat 20.00'da Atv'de.