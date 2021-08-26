26 Ağustos 2021 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:48

Sen Çal Kapımı 50. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 50. bölümde Serkan bebeğinin ve Eda'nın başına bir şey gelmesinden korktuğu için iyice evhamlanacak ve Eda'ya hayatı dar edecektir. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 50. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Sen Çal Kapımı 50. bölüm izle!

SEN ÇAL KAPIMI 50. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Sen Çal Kapımı 51. bölüm fragmanında Eda, çocuğunun cinsiyetini öğrenmek istemez. Serkan ise meraktan ne yapacağını şaşırır. Serkan, çocuğun cinsiyetini anlamak için çeşitli yollar dener. Eda, en sonunda söylemeye karar verir. Çocuk kız mı erkek mi?

FOX Tv'de yayınlanan romantik komedi türündeki Sen Çal Kapımı, Eylül'ün 8'inde ekrana gelecek olan 52. bölümüyle final yapacak.

SEN ÇAL KAPIMI 50. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde Eda'nın hamileliği Serkan'ın daha çok üzerine titremesine neden olur.İşte Sen Çal Kapımı 50. bölümde yaşananlar.

Sen Çal Kapımı 50. bölümde Serkan, Eda'nın hamile olduğunu öğrenince dünyalar onun olur.

Artık bütün konsantrasyonu Eda ve bebeğindedir. Ancak bu durum Eda için zorlayıcı olacaktır. Çünkü Serkan bebeğinin ve Eda'nın başına bir şey gelmesinden korktuğu için iyice evhamlanacak ve Eda'ya hayatı dar edecektir.

Eda ise Serkan dışında daha fazla kimse üstüne düşmesin diye şimdilik herkesten hamileliğini gizleyecek ancak bu daha büyük karışıklıklara yol açacaktır.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

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