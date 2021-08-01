1 Ağustos 2021 Pazar 23:42 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 23:42

Baş Belası 7. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Dizide gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro baş komiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek'in eğlenceli öyküsü ele alınıyor. Baş Belası 7. bölümü izlemek isteyenler için son bölüm haberimizde yer alıyor. Baş Belası 7. bölüm full izle!

BAŞ BELASI 7. BÖLÜM FULL İZLE

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

BAŞ BELASI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası 7. bölümde Emniyetten ayrılarak tek başına 'Şebeke'nin peşine düşen Şahin, kendisine kurulan tuzaktan kurtulsa da İpek'in kaçırıldığını öğrenir.

Emniyeti işe karıştırmadan İpek'i kurtarmak için harekete geçen Şahin, İpek'in bıraktığı ipuçlarını takip ederek iz sürmeye başlar. Cinayet büro Şahin'i görevine dönmeye ikna etmeye çalışırken, orman yolunda bulunan bir ceset ekibi harekete geçirir.

Cinayeti çözmeye çalışan ekibin elde ettiği kanıtlar, Şahin'in arkadaşı Uğur'u işaret etmektedir. Bu durum Şahin'e cinayet büroya dönmekten başka seçenek bırakmaz.

Bugüne kadar karşılaştığı cinayetlerden çok farklı olan bu vaka, Şahin'in en büyük sınavlarından birini vermesine sebep olacaktır. Şahin bu sınavı verirken İpek'in gözlem gücüne ve analizlerine ihtiyaç duyar.

Ekibin umudunun tükendiği ve davanın kapanacağı noktada, İpek sonucu değiştirecek çözümü bulabilecek midir?

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası, her Pazar saat 20.00'da Atv'de.