1 Ağustos 2021 Pazar reyting sonuçları: Masterchef, Dünya Hali, Baş Belası reyting sıralaması

2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:21

1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı Star Tv'de Star Öldür Beni Sevgilim, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Baş Belası, Show Tv'de Merkezi İstihbarat, Kanal D'de Ipman 4: Final, FOX Tv'de Benim Kocam Yapmaz, TRT1'de Dünya Hali izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 1 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

1 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Baş Belası, üçüncülüğü Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncü sırada Gladyatör yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 BAS BELASI ATV

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 BENIM KOCAM YAPMAZ (T.S) FOX

6 HABER ONU SHOW TV

7 GLADYATOR (Y.S) SHOW TV

8 SUCLU (Y.S) KANAL D

9 ATLA GEL SABAN (T.S) (TKR) SHOW TV

10 IBO SHOW YILBASI (TKR) STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GLADYATOR (Y.S) SHOW TV

4 BAS BELASI ATV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 BENIM KOCAM YAPMAZ (T.S) FOX

7 HABER ONU SHOW TV

8 SUCLU (Y.S) KANAL D

9 SUCLU (Y.S) (TKR) KANAL D

10 BUZ DEVRI 4 KITALAR AYRILIYOR (Y.S) (TKR) ATV

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